Fondazione Ricerca Molinette lancia il Bando Ricerca scientifica d’eccellenza 2026

TORINO – La Fondazione Ricerca Molinette, in collaborazione con l’Università di Torino e l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, annuncia l’apertura della quinta edizione del Bando “Ricerca scientifica d’eccellenza 2026”, destinato a sostenere progetti di ricerca della durata di 36 mesi con un finanziamento complessivo di 250.000 euro, cofinanziati dalla Fondazione CRT. L’iniziativa, resa possibile anche dai lasciti testamentari dei benefattori Domenico Negri e Ortensia Rolfo, punta a tradurre l’avanguardia scientifica in benefici concreti per i pazienti, con particolare attenzione alle patologie legate all’invecchiamento.

Il presidente della Fondazione Ricerca Molinette, Massimo Segre, sottolinea che il bando 2026 finanzierà progetti secondo tre criteri principali: rilevanza epidemiologica delle patologie, potenziale di traduzione clinica immediata e impatto sulla riduzione dei costi evitabili per il sistema sanitario.

Il Direttore Scientifico, professor Emilio Hirsch, evidenzia come la ricerca traslazionale permetta di trasformare le scoperte di laboratorio in terapie concrete ed efficaci. La Città della Salute e della Scienza di Torino, aggiunge, offre competenze, tecnologia e cultura per valorizzare i progetti, seguendo il successo delle edizioni precedenti.

Nella scorsa edizione, due progetti hanno ricevuto finanziamenti significativi: il professor Luca Bertero ha ottenuto 200.000 euro per uno studio sul meningioma volto a identificare indicatori biologici predittivi dell’evoluzione del tumore, mentre il dottor Giancarlo Marra ha ricevuto 50.000 euro per una ricerca innovativa sulla diagnosi dei tumori prostatici, tramite tecniche di imaging avanzate che evitano procedure invasive.

Le candidature per il bando 2026 potranno essere presentate dal 12 gennaio al 28 febbraio 2026, riservate ai ricercatori attivi presso l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino o il Centro Interdipartimentale di Biotecnologie Molecolari (M.B.C.). La selezione seguirà standard internazionali di valutazione, sotto la supervisione del comitato scientifico guidato dal Direttore Scientifico, garantendo trasparenza e qualità.

