Si nascondono allo Stadium dopo Juve-Cremonese: notte “abusiva” all’Allianz, arrestato un tifoso

TORINO – Doveva essere una semplice trasferta per assistere a Juventus-Cremonese, posticipo di campionato concluso con un netto 5-0 per i bianconeri. Ma per un fratello e una sorella arrivati a Torino da Bologna la partita non è finita al triplice fischio. Anzi, per loro la serata è proseguita ben oltre l’uscita dagli spalti, trasformandosi in una vicenda di cronaca.

I due tifosi, infatti, al termine dell’incontro non hanno lasciato l’Allianz Stadium insieme al resto del pubblico. Approfittando del deflusso generale, si sono nascosti all’interno di una saletta dell’impianto, con l’intenzione di restare indisturbati una volta che lo stadio fosse stato completamente svuotato.

Secondo quanto ricostruito, fratello e sorella si sarebbero addirittura messi a mangiare e poi si sarebbero addormentati sui divanetti della sala, come se si trovassero a casa propria. Il loro “soggiorno” notturno, però, è stato interrotto dall’arrivo degli addetti alla vigilanza, che li hanno scoperti durante i controlli.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato i due mentre tentavano di allontanarsi. L’uomo, in particolare, è stato bloccato con ancora in mano tre bottiglie di spumante, presumibilmente sottratte all’interno dello stadio.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto in concorso e si attende il rito per direttissima. La sorella, invece, è stata denunciata a piede libero. Una trasferta nata all’insegna del calcio e del tifo si è così conclusa con un epilogo decisamente inatteso, tra sirene e intervento delle forze dell’ordine.

