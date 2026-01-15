Trecate, muore investito da un treno: ad accorgersi della tragedia il macchinista di un altro convoglio

TRECATE – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 14 gennaio, poco dopo le 18.30, un uomo è stato travolto da un treno in transito a circa seicento metri dalla stazione ferroviaria di Trecate, nei pressi dell’incrocio tra via Isonzo e via Gerolomina Moro.

La vittima è Hector Martinez Regulo, cittadino argentino di 68 anni residente a Verona. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo si è trovato sui binari ed è stato sbalzato da un convoglio diretto a Milano. Il macchinista del treno non si sarebbe accorto dell’investimento e ha proseguito la corsa.

Poco dopo, il corpo dell’uomo è stato notato dal conducente del treno regionale 2056, proveniente da Milano e diretto a Torino. Il macchinista ha immediatamente frenato e azionato il segnale d’allarme per diversi minuti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno allertato la polizia ferroviaria per gli accertamenti. Il traffico ferroviario sulla linea Torino-Milano è stato sospeso per consentire i rilievi, causando disagi e ritardi su tutta la tratta. Il treno 2056 è ripartito poco prima delle 21, mentre la salma è stata rimossa dai binari intorno alle 21.30.

Secondo quanto emerso, l’uomo si trovava a Trecate per trascorrere del tempo con amici e conoscenti sudamericani. L’ipotesi del gesto volontario è esclusa e restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Alcuni residenti segnalano la presenza di un’apertura nelle barriere di protezione che separano le abitazioni dai binari, a pochi metri dal punto dell’impatto. “Potrebbe essere passato da lì – racconta un testimone – non è la prima volta che qualcuno entra ed esce da quella fessura. È molto pericolosa e andrebbe chiusa”.

