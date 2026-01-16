CittadiniTorino
Smog a Torino: da domani, e fino a lunedì 19 gennaio, torna il livello 0 (bianco)
Le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco)
TORINO – In base ai dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte, da domani sabato 17 gennaio, e fino a lunedì 19 gennaio 2026 (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0 (bianco), con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog.
L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/schede-informative/misure-antismog-tutela-della-salute.
