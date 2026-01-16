“Sotto il seno non è zona erogena”, quindi archiviano le accuse di molestia: succede a Biella

BIELLA – Sono state archiviate le accuse di violenza sessuale, molestie e maltrattamenti sul lavoro a carico di un uomo di 51 anni, responsabile di reparto in un lanificio del Biellese, indagato per presunti abusi ai danni di un’operaia.

Le motivazioni della Procura

La decisione è stata presa dalla Procura di Biella, che ha presentato formale richiesta di archiviazione nel corso dell’udienza. A illustrare le motivazioni è stato il pubblico ministero Dario Bernardeschi.

Secondo quanto emerso, uno degli elementi centrali della valutazione riguarda la mancata chiarezza sulla dinamica del presunto abuso sessuale. In particolare, non sarebbe stato possibile stabilire con certezza se il contatto denunciato dalla lavoratrice sia avvenuto all’altezza del seno, considerato zona erogena, oppure appena sotto, area ritenuta non erogena ai fini della qualificazione penale del fatto.

A incidere sulla richiesta di archiviazione anche la tempistica della denuncia, presentata solo nel 2024, dopo le dimissioni della donna, mentre gli episodi contestati risalirebbero a un arco temporale molto ampio, a partire dal 2013. Questo elemento, secondo la Procura, avrebbe reso più complessa la ricostruzione dei fatti e l’acquisizione di riscontri oggettivi.

Sono state archiviate anche le accuse di maltrattamenti. Resta agli atti, secondo quanto riferito dalla denunciante, la presenza di numerose battute a sfondo sessuale che la donna avrebbe subito nel corso degli anni sul luogo di lavoro, ma che sono state ritenute insufficienti per sostenere l’accusa in sede giudiziaria.

Con la richiesta accolta, il procedimento a carico dell’uomo si chiude senza rinvio a giudizio.

