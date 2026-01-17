Ruba un’auto e poi si ribalta sui binari a Sandigliano bloccando la circolazione dei treni

SANDIGLIANO – Era un’auto rubata quella che nella mattinata di ieri a Sandigliano, nel Biellese, ha rischiato di causare un un grave incidente ferroviario, provocando comunque ritardi e cancellazioni nella circolazione dei treni. L’uomo, dopo aver rubato un’auto a una donna, ha perso il controllo del mezzo all’altezza del paese ed è finito fuori strada, precipitando lungo una scarpata fino a fermarsi a ridosso dei binari della linea Biella–Santhià.

Pochi istanti dopo l’incidente è sopraggiunto un treno in transito sulla stessa tratta. Il convoglio è riuscito a fermarsi in tempo, evitando l’impatto con l’auto, ma ha colpito una parte del guard-rail divelto nell’urto dal veicolo in fuga. Fortunatamente non si registrano feriti: i passeggeri a bordo del treno sono rimasti illesi.

Nel frattempo il ladro, approfittando della confusione, si è allontanato dal luogo dell’incidente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella, il personale di Rete Ferroviaria Italiana e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area.

La circolazione ferroviaria sulla Biella–Santhià è stata interrotta temporaneamente per consentire le operazioni di controllo. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e accompagnati in autobus fino alla stazione di Santhià, dove hanno potuto proseguire il viaggio. Le indagini sono in corso per rintracciare il responsabile del furto e della fuga.

