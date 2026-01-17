SuperLega: Verona batte Cuneo 3-0

CUNEO – MA Acqua S.Bernardo Cuneo è stata battuta 3-0 da Rana Verona nell’anticipo del 17° turno di SuperLega Credem Banca, giocato al Pala AGSM AIM. Nonostante Cuneo abbia giocato bene nei primi due set, Verona ha imposto il proprio ritmo e portato a casa i tre punti.

Tra i protagonisti del match per i veneti, lo schiacciatore Mozic (17 punti e MVP della serata) e Keita (14 punti), supportati dall’opposto Darlan (12 punti). Tra le fila di Cuneo, i giovani francesi Strehlau e Feral si sono avvicinati alla doppia cifra, chiudendo rispettivamente con 9 e 7 punti.

Il 17° turno si chiuderà domani, domenica 18 gennaio, con il big match tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Scai Perugia all’Eurosuole Forum, in diretta su Rai Sport e VBTV.

