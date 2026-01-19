Cossogno: la gattina Bianca rimane intrappolata in un tubo, salvata dai vigili del fuoco – FOTO

COSSOGNO – Sta bene Bianca, la gattina che era rimasta intrappolata in un corrugato senza più riuscire a uscire.

I fatti

La gattina Bianca, di tre anni, era rimasta intrappolata nel passacavi di servizio di un impianto a pompa di calore, un tubo piuttosto stretto che serve a proteggere i cavi elettrici, ma nonostante si sia infilata lì senza difficoltà, non riusciva più a uscire.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Verbania che, dopo aver individuato con precisione la posizione del felino, hanno scavato nel terreno e tagliato il corrugato, riuscendo così a estrarre l’animale. Bianca è stata poi riconsegnata alla proprietaria, in apprensione per la propria piccolina.

