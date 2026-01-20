Meteo: su tutto l’arco alpino piemontese allerta per valanghe

PIEMONTE – Su tutta la regione sono in corso abbondanti precipitazioni, specialmente in montagna. Per questo Arpa ha esteso le zone in cui il pericolo valanghe è più marcato. Nelle previsioni di mercoledì 21, pubblicate oggi alle 17, si nota che tutto l’arco alpino è in area arancione. “Questa è la situazione più critica per l’utenza sportivo-ricreativa! – allerta Arpa nella legenda, che poi consiglia – Sono necessarie una scelta ottimale dell’itinerario e l’adozione di misure atte a ridurre il rischio. Evitare i pendii molto ripidi alle esposizioni e alle quote indicate nel bollettino valanghe (valanghe.report). È meglio che le persone inesperte rimangano sulle discese e sugli itinerari controllati”.

Il bollettino è consultabile qui. Qui invece c’è la mappa in cui si può fare lo zoom.

