Da venerdì nuovo peggioramento in Piemonte, con piogge e neve che potrebbe arrivare anche in pianura

TORINO – Dopo una serata con sorpresa in Piemonte, con il cielo che si è aperto appena in tempo per mostrare l’aurora boreale e un miglioramento nel corso del pomeriggio odierno con residue deboli nevicate limitate all’interno delle vallate del Cuneese, in esaurimento, le cose potrebbero cambiare nel fine settimana.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo di Arpa Piemonte, domani e nella mattinata di giovedì prevarranno condizioni stabili e in prevalenza soleggiate, con gelate sparse sulle pianure al primo mattino. Da metà giornata di giovedì nuvolosità in progressivo aumento a partire dalle vallate occidentali e sudoccidentali, con deboli nevicate associate dal pomeriggio, a preannunciare un peggioramento che diverrà via via più diffuso nel corso della giornata di venerdì, che vedrà precipitazioni più estese dal pomeriggio, con nevicate che al momento sembrano potersi spingere fino a quote prossime alla pianura tra basso Torinese, Cuneese, Astigiano e pianure orientali.

Foto di Pit dal gruppo Telegram Meteo in Piemonte – Andrea Vuolo.

