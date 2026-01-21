AlessandriaCronaca
Tortona: ritrovato il 13enne scomparso
Il ragazzo non dà notizie di sé da questa mattina
TORTONA – Sono ore di apprensione a Tortona per la scomparsa di Lorenzo, 13 anni, studente dell’Istituto San Giuseppe. Il giovane non è rientrato a casa questa mattina e i genitori, non trovandolo nel suo letto prima della scuola, hanno immediatamente lanciato l’allarme e presentato una denuncia ai carabinieri.
Le ricerche sono scattate subito: i militari della caserma di Tortona hanno attivato un dispositivo di controllo sul territorio e invitano chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente la caserma.
Aggiornamento: il ragazzo è stato ritrovato.
