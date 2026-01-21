AlessandriaCronaca
Villalvernia, ubriaco minaccia la compagna e la madre, poi aggredisce i carabinieri: arrestato 49enne
Arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a essere denunciato per maltrattamenti in famiglia
VILLALVERNIA – Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a essere denunciato per maltrattamenti in famiglia.
I fatti
Un 49enne, in stato di ubriachezza, sta minacciando la compagna e la madre all’interno dell’abitazione di famiglia. Il clima di forte tensione spinge i familiari a richiedere il supporto del 112 per il timore di un’escalation violenta. La richiesta di aiuto arriva alla Centrale Operativa di Tortona in tarda serata, attivando l’immediato intervento dei carabinieri.
Una Gazzella giunge rapidamente sul posto. I militari dell’Arma tentano di placare gli animi e mettere in sicurezza le due donne, ma il 49enne cambia obiettivo e si scaglia contro di loro. Insulti, minacce, poi il tentativo di colpire gli operatori. Grazie alla prontezza dei carabinieri, l’uomo viene bloccato prima che la situazione possa degenerare, garantendo l’incolumità di tutti i presenti.
Accompagnato in caserma, il 49enne mantiene un atteggiamento ostile anche nei confronti del personale sanitario intervenuto per prestargli assistenza, rifiutando ogni cura. L’uomo viene quindi dichiarato in arresto.
L’Autorità Giudiziaria, il giorno seguente, convalida il provvedimento.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese