Askatasuna, l’immobile di corso Regina Margherita a Torino esce dal patto sui “beni comuni”

La Giunta conferma la revoca
TORINO – L’immobile di corso Regina Margherita, conosciuto come Askatasuna, esce ufficialmente dal patto di collaborazione sui “beni comuni”. A sancirlo è stata una delibera della Giunta, che mette fine al percorso partecipativo che vedeva lo stabile come spazio condiviso dalla cittadinanza.

Nonostante l’uscita dal patto, la Prefettura ha accolto la richiesta delle scuole circostanti, in particolare l’istituto comprensivo di via Ricasoli e l’asilo nido, di poter utilizzare il cortile dell’immobile per lo svolgimento di attività educative e ricreative per i bambini.

Si tratta di una soluzione temporanea in attesa di definire con precisione il futuro dell’intero complesso. L’orizzonte sembra comunque indirizzato a una destinazione sociale dello stabile, anche se i dettagli sul tipo di utilizzo e sui tempi non sono ancora stati ufficializzati.

Nel frattempo, le attività didattiche nel cortile rappresentano un primo segnale di apertura e di utilizzo positivo dello spazio, seppur limitato e provvisorio.

