Tenta la fuga e aggredisce i carabinieri: arrestato 31enne a Tortona

ALESSANDRIA – Un uomo è stato arrestato a Tortona nel corso di un servizio di controllo del territorio. Una pattuglia dei carabinieri ha individuato, nei pressi di una struttura, un soggetto che alla vista dei militari ha tentato la fuga.

Al momento del fermo, però, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, cercando di divincolarsi e aggredendo i militari con calci, pugni e morsi. Dopo alcuni istanti, i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo.

Il 31enne è stato quindi condotto in caserma e arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito nel carcere di Alessandria. Nella mattinata successiva, l’arresto è stato convalidato e confermata la custodia cautelare in carcere.

