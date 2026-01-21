Bar chiuso per 15 giorni ad Alessandria dopo aggressione a un minore

ALESSANDRIA – I Carabinieri di Tortona e la Polizia di Alessandria hanno notificato al titolare di un bar la sospensione dell’attività per 15 giorni. Il provvedimento, deciso dal Questore Sergio Molino, arriva dopo le indagini sulle frequentazioni problematiche del locale e su diversi episodi di disturbo dell’ordine pubblico.

A far scattare la chiusura è stata in particolare la violenta aggressione, avvenuta il 10 gennaio, a un minorenne da parte di un gruppo di coetanei frequentatori del bar.

Le autorità spiegano che la sospensione serve a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire nuovi episodi di violenza. Durante i 15 giorni di chiusura, il locale dovrà dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori problemi.

