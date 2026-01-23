Binomio Mastechef-Juventus: la prova in esterna del gusto calcistico

TORINO – Dopo la seconda esterna di questa stagione svoltasi nella Langhe, MasterChef Italia riporta le telecamere in Piemonte e sceglie uno dei luoghi simbolo dello sport italiano: lo Juventus Stadium. Gli aspiranti chef affrontano una delle prove in esterna più spettacolari di questa edizione, cucinando nel tempio bianconero a pochi passi dal campo di gioco.

Guidati dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i concorrenti si misurano con una sfida fuori dall’ordinario: preparare i loro piatti per ospiti d’eccezione legati alla storia e all’identità juventina. Tra i commensali figurano Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juventus, Gianluca Pessotto, Football Team Staff Coordination Manager, Sara Gama, leggenda del calcio femminile e storica capitana della Juventus Women, oltre a tifosi storici accompagnati da Cristina Chiabotto.

A un passo dalla Top Ten

La prova allo Stadium arriva in un momento cruciale del programma: la Top Ten è sempre più vicina e ogni errore può costare l’eliminazione. La serata prosegue infatti con il ritorno di una delle sfide più attese, la Green Mystery Box, affidata alla chef Chiara Pavan, che guiderà la Masterclass in una prova interamente dedicata al mondo vegetale e al concetto di zero sprechi.

In palio non solo la tradizionale Golden Pin per il miglior piatto, ma anche la Green Pin, assegnata alla proposta più sostenibile, in linea con la filosofia culinaria della chef.

Il caso MasterChef–Juventus

Il calcio questa volta dialoga con l’intrattenimento culinario e lo fa raccontandosi con sfumature nuove: cambia forma, si mette alla prova, mantenendo saldo il suo ruolo cardine nella cultura italiana.

