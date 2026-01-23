TORINO – A Torino, sabato 24 gennaio 2026 sarà una giornata tipicamente invernale, segnata da un progressivo aumento della nuvolosità e da un peggioramento più evidente nelle ore serali. Le condizioni meteo risentiranno dell’afflusso di aria più umida da sud-ovest, che porterà cieli via via più chiusi e deboli precipitazioni, con possibile coinvolgimento della neve grazie a uno zero termico in calo sotto i 1000 metri.

Mattino: nuvolosità irregolare e clima invernale

La giornata di sabato 24 gennaio a Torino inizierà con nubi sparse alternate a brevi schiarite, in un contesto tipicamente invernale. Le temperature minime si attesteranno intorno a 1°C, con aria fredda ma senza fenomeni significativi. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudovest, contribuendo a mantenere condizioni tutto sommato stabili nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: atmosfera sempre più chiusa

Durante il pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare in modo progressivo, rendendo il cielo via via più compatto. Le schiarite diventeranno occasionali, mentre l’umidità in aumento anticiperà il peggioramento serale. Le temperature raggiungeranno la massima di 5°C, valori in linea con le medie stagionali, mentre il clima rimarrà grigio e poco luminoso.

Sera: piogge diffuse e rischio neve

In serata è atteso un peggioramento più deciso, con cieli coperti e deboli piogge diffuse, per un accumulo complessivo di circa 4 mm. Lo zero termico in calo fino a 928 metri potrà favorire, soprattutto nelle zone collinari e periferiche, episodi di pioggia mista a neve. Per questo motivo resta attiva allerta meteo per neve, con possibili criticità nelle ore notturne.

Tendenza meteo Torino

Domenica 25 gennaio: condizioni ancora instabili, con nevicate deboli intermittenti e clima freddo;

condizioni ancora instabili, con nevicate deboli intermittenti e clima freddo; Lunedì 26 gennaio: miglioramento deciso, con tempo soleggiato e più stabile su tutta la città;

miglioramento deciso, con tempo soleggiato e più stabile su tutta la città; Martedì 27 gennaio: nuovo peggioramento, con possibile ritorno di neve debole e nuvolosità diffusa.

