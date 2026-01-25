Cuneo al cardiopalma: Monza ko al tie-break, Zaytsev trascina i biancoblù

CUNEO – Oltre due ore di battaglia vera, di quelle che lasciano il segno nelle gambe e nella classifica. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo piega il Vero Volley Monza al tie-break davanti a 3.033 spettatori e si prende due punti d’oro per il consolidamento del proprio posizionamento. Una vittoria costruita con il carattere, con la qualità e con un palazzetto che non ha mai smesso di spingere.

Big match e formazioni: subito clima da playoff

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni fin dal primo pallone. Coach Battocchio parte con la diagonale Baranowicz–Feral, al centro Codarin e Stefanovic, in banda Zaytsev e Strehlau, con capitan Cavaccini libero.

Dall’altra parte coach Eccheli risponde con Zimmermann in regia, Padar opposto, Mosca e capitan Beretta – alla sua 400ª gara in SuperLega – al centro, Atanasov e Rohrs schiacciatori e Pisoni libero.

Due squadre che sanno benissimo cosa c’è in palio: si gioca ogni punto come fosse l’ultimo.

L’avvio è tiratissimo. Cuneo prova il primo strappo sul 13-10, costringendo Monza al time-out, ma i brianzoli non si scompongono e rientrano fino ad arrivare a un finale incandescente. Si va ai vantaggi, dove sono gli ospiti ad avere più freddezza: 25-27 e Monza avanti 1-0.

Monza prova a scappare anche nel secondo parziale, ma i padroni di casa restano agganciati e trovano il sorpasso a metà set (16-14). Il match resta punto a punto, ma nel finale Cuneo è più lucida nei momenti chiave: 25-22 e parità ristabilita sull’1-1.

Si alza ancora il livello agonistico, in campo e sugli spalti. I piemontesi alzano l’intensità in difesa e trovano continuità in attacco, arrivando per primi al set ball (24-19). La chiusura è sul 25-20: Cuneo mette la freccia e va avanti 2-1.

Il quarto è una guerra di nervi. Scambi lunghi, difese spettacolari e punteggio sempre in equilibrio. Monza prova l’allungo, Cuneo rientra con il sostegno di un palazzetto caldissimo fino al 23-23, ma nel momento decisivo due errori costano carissimo ai biancoblù: 23-25 e si va al quinto.

Tie-break: Cuneo con un cuore solo

Nel set corto si sente la tensione, ma anche la determinazione dei padroni di casa. Dopo un avvio punto a punto, Cuneo accelera e al cambio campo è avanti 8-4. Da lì in poi è gestione e spinta emotiva: il boato del palazzetto accompagna il 15-8 finale.

È il punto esclamativo su una partita durissima e il sigillo su due punti pesantissimi.

MVP: Zaytsev firma la serata

A prendersi la scena è Ivan Zaytsev, MVP del match con 18 punti personali, premiato da Buzzi Unicem, sponsor del Match Day. Leadership, colpi pesanti nei momenti caldi e presenza costante: la sua firma è netta su questa vittoria.

