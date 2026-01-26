Morte di Davide Borgione: caccia all’uomo che gli ha rubato il portafoglio lasciandolo agonizzante per strada

TORINO – Continuano le indagini sulla morte di Davide Borgione, il 19enne torinese deceduto dopo essere stato trovato in fin di vita all’angolo tra corso Marconi e via Nizza, nel quartiere San Salvario. Nelle ultime ore era emerso che una telecamera di videosorveglianza avrebbe ripreso un’auto urtare il giovane a terra e senza casco, per poi allontanarsi. L’automobilista è stato trovato e sentito e a chi indaga ha detto di non essersi reso conto di nulla. Davide è stato poi soccorso e trasportato d’urgenza al CTO, dove è morto poche ore dopo.

Il furto

Ma purtroppo, qualora non fosse già tragica la morte di un giovane e lo strazio di una famiglia e degli amici, è emerso un nuovo particolare: le immagini di videosorveglianza immortalano il momento in cui una automobile effettivamente si ferma accanto al povero Davide, un uomo scende, ma anziché prestagli soccorso gli sfila il portafoglio dai pantaloni, risale in auto e se ne va. Un gesto ignobile e privo di umanità.

Il 19enne rimane lì agonizzante, solo dopo un’altra persona si fermerà a prestare aiuto a quel giovane.

Gli investigatori sono al lavoro per carcere di risalire all’auto del gesto che rischia una denuncia per omissione di soccorso oltre che quella per il furto.

Inoltre, come riportano le pagine locali della Stampa, sono tre le ipotesi al vaglio degli inquirenti circa le cause della morte di Borgione: che sia stato urtato da un’auto, che abbia avuto un malore o che sia caduto. Sarà solo l’autopsia disposta dal magistrato a chiarire quanto accaduto davvero.

