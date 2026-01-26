Museo Nazionale del Cinema, tornano le visite con il direttore: appuntamento il 19 febbraio

TORINO – Tornano alla Mole Antonelliana le “Visite con il direttore”, il ciclo di appuntamenti che consente al pubblico di scoprire il Museo Nazionale del Cinema accompagnato dal suo direttore. Dopo il riscontro ottenuto nel 2025, l’iniziativa riparte nel 2026 con un primo incontro in programma giovedì 19 febbraio alle 19.

La visita sarà dedicata alla sezione dell’Archeologia del cinema, uno dei nuclei centrali del percorso museale. A guidare i partecipanti sarà Carlo Chatrian, direttore del Museo, che illustrerà strumenti, macchine e invenzioni legate alle origini delle immagini in movimento, offrendo anche approfondimenti storici e curiosità sulla nascita della settima arte.

Il percorso si svolgerà a porte chiuse, al di fuori dell’orario di apertura al pubblico, e permetterà di visitare la Mole Antonelliana in un contesto più raccolto. L’area dell’Archeologia del cinema conserva lanterne magiche, zootropi, fenachistoscopi e altri dispositivi ottici che testimoniano l’evoluzione tecnologica e culturale che ha portato allo sviluppo del cinema moderno.

La visita ha una durata di 90 minuti, è riservata a un massimo di 25 partecipanti ed è proposta in lingua italiana. Il costo è di 30 euro, comprensivo dell’ingresso alla sezione e della visita guidata. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.museocinema.it.

