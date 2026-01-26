TORINO – A Torino, la giornata di martedì 27 gennaio 2026 sarà caratterizzata da un graduale deterioramento delle condizioni meteo, determinato dal calo della pressione e dall’arrivo di aria più umida sull’area nord-occidentale del Paese. Dopo una prima parte di giornata ancora relativamente tranquilla, il tempo tenderà a peggiorare dal pomeriggio, con prime deboli piogge attese in serata. Si tratterà di una fase di transizione, senza fenomeni intensi ma con un aumento sensibile della nuvolosità e un’atmosfera sempre più grigia e umida.

Mattino: nuvolosità irregolare e freddo notturno

Il mattino si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi, caratterizzati da nubi irregolari e qualche temporanea schiarita. Le temperature minime, attorno a 1°C, restituiranno un risveglio freddo, tipicamente invernale. I venti deboli dai quadranti settentrionali contribuiranno a mantenere una sensazione termica piuttosto rigida, ma le condizioni resteranno asciutte per buona parte della mattinata.

Pomeriggio: nubi in aumento e clima più umido

Con il passare delle ore, soprattutto nel pomeriggio, la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente, rendendo il cielo sempre più coperto. Le precipitazioni saranno ancora scarse o assenti, ma l’aria diventerà progressivamente più umida. La temperatura massima toccherà i 7°C, valori in linea con il periodo. I venti, deboli, ruoteranno dai quadranti nord-occidentali, accompagnando il lento peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Sera: deboli piogge e cieli coperti

Il cambiamento più marcato si registrerà in serata, quando il cielo diventerà molto nuvoloso o coperto e faranno la loro comparsa deboli piogge, con accumuli complessivi stimati intorno ai 5 millimetri. Lo zero termico, posizionato a circa 1200 metri, impedirà il coinvolgimento della città in eventuali fenomeni nevosi, che resteranno confinati alle aree montane. Nessuna allerta meteo è prevista per il capoluogo piemontese.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 28 gennaio: residua instabilità, con piogge deboli soprattutto nelle prime ore;

residua instabilità, con piogge deboli soprattutto nelle prime ore; Giovedì 29 gennaio: netto miglioramento, con tempo soleggiato e clima più asciutto;

netto miglioramento, con tempo soleggiato e clima più asciutto; Venerdì 30 gennaio: condizioni stabili e soleggiate, con temperature in lieve rialzo diurno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese