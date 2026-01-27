Chiuso per neve il Colle della Maddalena

CUNEO – A partire dalle 20 di oggi, martedì 27 gennaio, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). La decisione di Anas è arrivata sulla base del Bollettino di Allerta n. 28/2026 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano precipitazioni nevose in intensificazione nel Cuneese.

La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

