TORINO – La giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 a Torino sarà caratterizzata dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria fredda, che continuerà a influenzare il tempo soprattutto nelle prime ore. Il quadro meteorologico vedrà cieli molto nuvolosi e deboli piogge al mattino, seguiti da un graduale miglioramento nel corso della giornata, con fenomeni in attenuazione e schiarite più ampie in serata. Un contesto tipicamente invernale, con temperature contenute e clima umido.

Mattino: piogge deboli e atmosfera grigia

Le prime ore del giorno si apriranno con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge diffuse, localmente continue. I fenomeni, seppur non intensi, potranno risultare persistenti, con accumuli complessivi attorno ai 12 mm. La temperatura minima si attesterà intorno ai 2°C, mentre lo zero termico, piuttosto basso per il periodo, si collocherà sui 848 metri, segnale di una massa d’aria fredda ancora ben presente. I venti moderati dai quadranti Sudovest contribuiranno a rendere l’atmosfera umida e poco gradevole, accentuando la sensazione di freddo nelle ore mattutine.

Pomeriggio: fenomeni in esaurimento e nubi in graduale attenuazione

Nel corso del pomeriggio la perturbazione tenderà progressivamente ad allentare la presa. Le precipitazioni andranno incontro a un graduale assorbimento, lasciando spazio a una fase di nuvolosità irregolare, ancora diffusa ma meno compatta rispetto alle ore precedenti. Le temperature massime raggiungeranno valori prossimi ai 6°C, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. I venti resteranno moderati, provenienti da Sud-Sudovest, favorendo una lenta rotazione delle correnti e preparando il terreno a un miglioramento più deciso entro fine giornata.

Sera: miglioramento più evidente e ritorno del tempo asciutto

In serata è atteso un miglioramento più netto delle condizioni meteorologiche. La nuvolosità tenderà a diradarsi progressivamente, lasciando spazio a schiarite anche ampie, soprattutto nelle ore notturne. Il ritorno a condizioni di tempo asciutto segnerà la fine della fase instabile, aprendo una parentesi più stabile nei giorni successivi. Le temperature resteranno basse, ma con un clima decisamente più gradevole rispetto al mattino. Nessuna allerta meteo risulta attiva sul territorio.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 29 gennaio: prevalenza di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e aria più secca. Temperature ancora fredde al mattino, ma in lieve aumento di giorno;

prevalenza di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e aria più secca. Temperature ancora fredde al mattino, ma in lieve aumento di giorno; Venerdì 30 gennaio: sole diffuso e condizioni pienamente invernali ma asciutte, con valori termici in graduale ripresa soprattutto nelle ore centrali;

sole diffuso e condizioni pienamente invernali ma asciutte, con valori termici in graduale ripresa soprattutto nelle ore centrali; Sabato 31 gennaio: passaggio di velature estese, associate a nubi alte e stratificate, ma senza fenomeni significativi e con tempo nel complesso stabile.

