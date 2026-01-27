Elezioni a Venaria: dopo Giulivi e Accorsi, arriva il terzo sfidante: è Mirco Repetto

TORINO – Sarà Mirco Repetto il terzo candidato sindaco di Venaria Reale alle prossime elezioni che si terranno nella primavera di quest’anno. Fa parte della lista sostenuta da “Uniti per Cambiare” e Partito Democratico insieme al Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Possibile e Sinistra Civica. Gli altri candidati sono il sindaco uscente Fabio Giulivi, sostenuto dal centrodestra, e Andrea Accorsi, in lista civica.

Repetto ha 73 anni, è nato a Pella, in provincia di Novara e vive a Torino. Negli anni scorsi è stato direttore artistico del Teatro della Concordia, ha ricoperto incarichi direttivi in Comune ed è stato anche a capo della e Fondazione Via Maestra, un ente di promozione culturale e artistica. Ha frequentato la facoltà di Filosofia all’Università di Torino.

Si presenterà al pubblico giovedì 29 gennaio alle ore 18, al Mondo Verde.

