Intelligenza artificiale, etica e scienza: il 29 e 30 gennaio le Giornate cardiologiche torinesi

TORINO – Le 37e Giornate Cardiologiche Torinesi si terranno il 29 e 30 gennaio 2026 a Torino presso lo Starhotels Majestic (corso Vittorio Emanuele II 54) e l’Hotel Concord (via Lagrange 47).

Saranno un evento di riferimento per la cardiologia. Il congresso metterà al centro innovazione tecnologica, collaborazione interdisciplinare e centralità del paziente. Sarà presieduto dai professori De Ferrari, Rinaldi e Verzini dell’ospedale Molinette. Un momento chiave sarà la tavola rotonda su intelligenza artificiale, medicina ed etica. Cardiologi, informatici e ingegneri discuteranno il ruolo dell’AI nella diagnosi e nelle decisioni cliniche. Don Luca Peyron offrirà una riflessione sul rapporto tra tecnologia e persona, in una prospettiva umanistica. Verranno presentati contributi della ricerca torinese su dati, modelli computazionali e terapie personalizzate. Ampio spazio sarà dedicato alla cardiologia clinica e al tema delle miocarditi. Un caso reale di miocardite fulminante mostrerà l’importanza di interventi rapidi e tecnologie avanzate.

