Precipita dal tetto di un capannone mentre compie lavori di ristrutturazione a Castellamonte: operaio ricoverato in codice rosso

CASTELLAMONTE – Un grave incidente sul lavoro ha scosso la cittadina di Castellamonte (TO) questa mattina, 27 gennaio. Un operaio è gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone di una ditta di autoriparazioni nei pressi della strada provinciale 58, in frazione Spineto.

I motivi della caduta sono ancora in fase di accertamento. L’uomo, 41 anni, è precipitato da circa 6 metri d’altezza mentre stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione alla copertura del deposito. L’allarme, con la richiesta d’aiuto al 112, è scattato attorno alle 10.30. Sono intervenuti gli operatori del 118, e vicino al capannone è anche atterrato l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al lavoratore, che ha riportato un trauma vertebrale. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all’ospedale Cto di Torino per le cure del caso.

L’equipe del 118 ha soccorso anche un collega dell’infortunato che si è sentito male dopo l’incidente. Intanto, sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4. Sono in corso i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese