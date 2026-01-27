TORTONA – I Carabinieri hanno smantellato in un’azione congiunta una piazza di spaccio a Torre Garofoli, frazione di Tortona (AL). L’intervento ha portato all’arresto in flagranza di tre persone e al sequestro di un ingente quantitativo di droga.

Uno strano viavai…

L’indagine è scaturita da un’attività informativa avviata dai Carabinieri di San Giuliano Vecchio (AL), che avevano individuato un flusso anomalo di veicoli lungo strada Cabannoni. Erano gli acquirenti, che si muovevano secondo un protocollo: l’auto si fermava nei pressi di una zona boschiva, seguiva una breve conversazione telefonica e, in pochi istanti, avveniva la consegna della dose, anche in pieno giorno. La posizione strategica della boscaglia offriva agli spacciatori una copertura naturale, permettendo loro di operare al riparo dalla vista diretta della strada, pur rimanendo a ridosso delle principali vie di comunicazione.

L’intervento dei Carabinieri

Scattata la retata dei Carabinieri, l’operazione è entrata nel vivo quando tre individui sono scesi da un’auto in transito per addentrarsi nella vegetazione. Il conducente, fermato poco dopo da una pattuglia, ha confermato i sospetti degli inquirenti, ammettendo di avere fornito il passaggio ai tre in cambio di una dose di stupefacente. A quel punto i Carabinieri hanno chiuso il perimetro. Due dei soggetti sono stati bloccati immediatamente, mentre il terzo ha tentato la fuga tra i rovi, gettando lungo il percorso telefoni e involucri, ma è stato raggiunto dai militari.

Sequestro degli stupefacenti e tre arresti

La perquisizione dell’area e degli individui fermati ha permesso di recuperare un carico di droga pronto per la distribuzione: oltre un chilo di eroina, 500 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina e più di 2 mila euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. A questi si sono aggiunti cinque telefoni cellulari, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, due armi bianche e un palanchino in ferro.

Il volume e la varietà delle sostanze rinvenute hanno delineato un’attività di spaccio non occasionale ma strutturata, che ha portato l’Autorità Giudiziaria a disporre per tutti gli indagati la misura della custodia cautelare in carcere.

