E’ morta Luciana Cat Berro, la donna a cui il figlio ha sparato con una pistola sparachiodi a Caselle

TORINO – È morta ieri pomeriggio all’ospedale Giovanni Bosco di Torino Luciana Cat Berro, 65 anni, rimasta gravemente ferita nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stata colpita alla testa con una pistola sparachiodi dal figlio Paolo Ferri. Le condizioni della donna erano apparse sin da subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare.

L’episodio si è consumato nell’abitazione di via Torino 90 a Caselle, dove madre e figlio vivevano insieme. Dopo l’aggressione, è stato lo stesso Ferri a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la donna in ospedale.

Nei giorni successivi è stato diffuso un audio in cui Ferri annunciava ad un amico l’intenzione di uccidere la madre e la sorella.

Il figlio è stato arrestato e trasferito nel carcere di Torino. Conclusi i rilievi della scientifica, l’abitazione di via Torino è stata posta sotto sequestro.

