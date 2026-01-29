TORINO – L’ha pedinata in pieno giorno, aspettando il momento più favorevole per colpire. Un’aggressione vigliacca, consumata nell’androne di casa della vittima, una donna di 92 anni, di ritorno dal mercato. Ora per il presunto responsabile sono scattate le manette.

I fatti risalgono allo scorso novembre e si sono verificati nel quartiere torinese di San Salvario, nei pressi di via Nizza. Era circa mezzogiorno quando l’anziana, appena rientrata da una passeggiata al mercato di piazza Nizza, è stata presa di mira da un uomo che l’aveva seguita passo dopo passo lungo il tragitto verso casa.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione Torino Borgo San Salvario, il malvivente — un 57enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine — avrebbe individuato la donna lungo la strada. Decisive, per ricostruire i movimenti, sono state le telecamere di videosorveglianza puntate su un tratto di marciapiede di via Nizza: le immagini mostrano chiaramente l’uomo attraversare la carreggiata e cambiare direzione, presumibilmente proprio per mettersi alle spalle dell’anziana.

L’aggressione è avvenuta pochi istanti dopo, all’interno dell’androne del palazzo. Qui il 57enne avrebbe sorpreso la donna alle spalle, facendola cadere a terra e strappandole il portafoglio, per poi darsi alla fuga.

Fondamentali per le indagini sono stati il racconto lucido e dettagliato della vittima, nonostante lo shock, e le testimonianze raccolte nella zona, oltre all’analisi dei filmati delle telecamere presenti nei dintorni. Elementi che hanno permesso ai militari di risalire all’identità del presunto responsabile.

L’attività investigativa ha portato all’emissione, da parte del Tribunale di Torino, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo si trovava già detenuto presso il carcere delle Vallette per altri motivi: il nuovo provvedimento si aggiunge ora alle pendenze a suo carico.

