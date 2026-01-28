MeteoPiemonte
Le immagini della neve in Piemonte, nevica anche a Torino città
Le immagini delle nevicate sul Piemonte
TORINO – Come ampiamente annunciato la neve è tornata a cadere copiosa sul Piemonte, in particolare su cuneese, astigiano, alessandrino e torinese. Dalla serata di ieri nevica a quote piuttosto basse e in maniera abbondante sui rilievi.
Accumuli importanti sono presenti a Cuneo città, mentre in montagna ormai le immagini mostrano paesaggi innevati spettacolari, come più volte è accaduto in questo inverno.
La neve a Torino
La novità è che questa volta nevica anche a Torino. Da ieri sera sulla collina, con Superga protagonista, e da questa mattina anche a Torino città. Ecco le immagini di piazza Bengasi questa mattina.
La neve a Bardonecchia
La neve a Pecetto Torinese
La neve a Superga
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese