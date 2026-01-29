CronacaCuneo
Scontro tra due auto tra Savigliano e Vottignasco, due morti e tre feriti
Nel pomeriggio di oggi tra le regioni Solere e Sanità, nel cuneese
SAVIGLIANO – Due vetture si sono scontrate nel primo pomeriggio di oggi nel segmento di strada tra Savigliano e Vottignasco. Due persone sono morte sul colpo, altre tre sono rimaste ferite. Sul posto le forze dell’ordine, l’ambulanza l’elisoccorso, che hanno trasportato i coinvolti all’ospedale.
