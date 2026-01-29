Racconigi vuole restituire spazio alla natura con il progetto “Verso un nuovo paesaggio urbano”

Obiettivi: meno caldo, più verde e migliore gestione dell’acqua

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di rigenerazione urbana e ambientale. Tra gli obiettivi principali figurano la riduzione dell’effetto “isola di calore”, il miglioramento del microclima e una gestione più efficace delle acque piovane, restituendo al suolo parte delle sue funzioni naturali.

Un’area centrale e frequentata ogni giorno

Il progetto interessa una zona particolarmente vissuta, a ridosso della scuola primaria “Aldo Moro e Caduti di via Fani”, del nido “Madre Teresa di Calcutta” e del polo sportivo cittadino. «Si tratta di uno spazio attraversato quotidianamente da bambini, ragazzi e famiglie – spiega il consigliere delegato Enrico Mariano – che può diventare non solo più accogliente, ma anche educativo, favorendo la sensibilizzazione su ambiente, suolo e biodiversità, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole».

Approvata la partecipazione al bando regionale

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato la documentazione per partecipare al bando regionale “Rinaturalizzazione suoli degradati”, con un investimento complessivo stimato in 470mila euro. Ora il Comune attende l’esito della candidatura, con l’obiettivo di avviare un intervento che restituisca spazio alla natura in una delle zone più frequentate della città.