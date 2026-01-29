Feletto, automobilista con patente scaduta, assicurazione non pagata e auto senza revisione: maxi multa

FELETTO – La polizia locale di Feletto in un’operazione di normale controllo del traffico nella giornata di oggi, giovedì 29 gennaio, ha fermato un conducente di auto. L’uomo aveva la patente scaduta da più di un anno, l’auto non era assicurata dal 2023 e non si era sottoposto alla revisione del veicolo. Per questi motivi l’auto è stata sequestrata e l’uomo sanzionato per 5000 euro di multa.

Il controllo fa parte dell’ordinaria amministrazione della polizia locale di Feletto che si concentra principalmente sulla strada statale 460 che attraversa il paese

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese