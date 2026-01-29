Dal 28 febbraio al 2 marzo le OGR ospitano il Salone del Vino

TORINO – Da sabato 28 febbraio fino al 2 marzo negli spazi delle OGR di Torino ci sarà la IV edizione del Salone del Vino di Torino. Il tema sarà “Degustare e scoprire”, per creare una grande cantina aperta dove si potranno assaggiare e comprare prodotti da tutto il Piemonte.

Sabato e domenica saranno dedicati al grande pubblico degli appassionati, mentre lunedì 2 marzo sarà riservato agli operatori professionali del settore.

Ad anticipare la manifestazione ci sarà un articolato palinsesto di avvicinamento che accompagnerà il pubblico per tutto il mese di febbraio, con oltre 50 eventi tra cene, degustazioni e appuntamenti diffusi sul territorio a Torino e in Piemonte, culminando nella settimana del Salone.

Ma non solo, perché da questa edizione il Salone del Vino di Torino rafforza il proprio ruolo di percorso culturale estendendosi lungo tutto l’arco dell’anno, superando i confini della città per coinvolgere l’intero territorio piemontese.

Il Salone del Vino 2026 è organizzato da KLUG APS con il patrocinio e il sostegno di Città di Torino, Camera di commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Turismo Torino e Provincia; con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, con il sostegno di Fondazione CRT, Amiat, Gruppo Iren e GTT.

