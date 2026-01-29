Confindustria e Cassa depositi e prestiti incontrano le imprese del Piemonte a Torino

TORINO – Parte da Torino il roadshow di Cassa Depositi e Preseiti e Confindustria dal titolo “Insieme per il futuro delle imprese” mira a rafforzare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte, avvicinando istituzioni e territori.

La tappa di Torino ha coinvolto numerosi rappresentanti dell’imprenditoria locale, dando priorità alla transizione energetica e all’economia circolare. Centrale anche il sostegno a innovazione e digitalizzazione delle imprese; tra i tanti temi il rilancio del Mezzogiorno, il “rafforzamento della filiera aerospaziale e della difesa”, l’imprenditoria giovanile e la riduzione dei divari territoriali.

Saranno sviluppati nuovi strumenti finanziari, credito agevolato, equity e soluzioni abitative sostenibili.

“La crescita della nostra industria è un esercizio ed una missione collettiva che ci vede tutti attori protagonisti: imprese, banche e finanza, enti pubblici e privati – ha detto Marco Gay, Presidente dell’Unione Industriali Torino -. Abbiamo lanciato il progetto ‘Destinazione crescita’ per affrontare e sostenere la crescita delle nostre associate già protagoniste di filiere nazionali ed internazionali anche grazie al protocollo che abbiamo firmato con Simest. Perché siamo certi che la competitività oggi più che mai sia composta di innovazione, tecnologia e sostenibilità: è la nostra intelligenza industriale che dobbiamo potenziare e affermare”

