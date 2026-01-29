Torino
Alessandra Bassi è la prima donna presidente della Corte d’Appello del Piemonte
A Torino dal 2008, è stata anche in Cassazione. “Segnale di maturità democratica e culturale dell’istituzione”
PIEMONTE – La magistrata Alessandra Bassi è la prima presidente della Corte d’Appello di Piemonte e Valle d’Aosta. Si è insediata oggi con una cerimonia tenutasi al Palazzo della giustizia di Torino. Al vertice della procura, tra l’altro, c’è anche un’altra magistrata Lucia Musti, che è procuratrice generale.
Dopo avere prestato servizio nel tribunale di Milano, Bassi è arrivata a Torino nel 2008. Fra il 2014 e il 2021 è stata giudice in Cassazione.
“Assumo l’incarico con senso di responsabilità, consapevole della nobile tradizione di un ufficio guidato in passato da altissimi magistrati”, ha detto Bassi -. É un dato formale che non costituisce tanto e soltanto un importante traguardo personale, ma un segnale di maturità democratica e culturale dell’istituzione”.
