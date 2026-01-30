TORINO – A Torino, la giornata di sabato 31 gennaio 2025 sarà contraddistinta da cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte della giornata, ma con una graduale attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio e ampie schiarite in serata. Il tempo resterà asciutto, senza precipitazioni.

Mattino: nubi compatte e clima freddo

Il mattino si aprirà con cielo coperto, in un contesto grigio e tipicamente invernale. Le temperature minime si porteranno attorno a 1°C, con venti deboli da Nord-Nordest che accentueranno la sensazione di freddo nelle ore più mattutine. Lo zero termico sarà piuttosto basso, intorno agli 887 metri, segnale di aria fredda ancora presente sul Piemonte occidentale.

Pomeriggio: nuvolosità in graduale attenuazione

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà molto nuvoloso, ma inizieranno a comparire prime schiarite, soprattutto verso sera. Il tempo si manterrà stabile e asciutto, con una temperatura massima di circa 7°C. I venti deboli, in rotazione dai quadranti meridionali, accompagneranno questa fase di lenta ma progressiva evoluzione verso condizioni più stabili.

Sera: ampi rasserenamenti sulla città

In serata è atteso un deciso miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell’area urbana e collinare. Una fase più tranquilla che anticipa una domenica soleggiata. Nessuna allerta meteo è in vigore.

Tendenza meteo Torino

Domenica 1 febbraio: bel tempo e sole, con clima più gradevole;

bel tempo e sole, con clima più gradevole; Lunedì 2 febbraio: peggioramento con piogge diffuse e neve sui rilievi;

peggioramento con piogge diffuse e neve sui rilievi; Martedì 3 febbraio: tempo ancora instabile, con precipitazioni intermittenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese