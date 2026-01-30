Le soluzioni digitali che stanno aiutando aziende e negozi del Piemonte a modernizzarsi rapidamente

Sebbene il progresso tecnologico possa suscitare resistenza, diffidenza e persino paura agli occhi di chi non intende accoglierlo, esiste una grande verità che non è possibile ignorare: il progresso è sempre stata la matrice del cambiamento verso cui la società moderna ha sempre viaggiato a gonfie vele.

Se un tempo poteva apparire rivoluzionario creare anche solo una macchina per il caffè (oggi presente nella nostra vita di tutti i giorni), oggi le innovazioni assumono un carattere spesso digitalizzato. E nonostante questi cambiamenti non si possano forse vedere o toccare con mano come si fa con una tazzina piena di un caffè profumato, non è vero che innovare non serve a nulla o complica solo le cose.

Le attività commerciali piemontesi abbracciano il digitale

Per chi gestisce un’attività locale con un piccolo negozio di rivendita al dettaglio, così come per chi è nel consiglio d’amministrazione di una grande azienda come la Balocco, si sta verificando un processo di adottamento delle soluzioni digitali per migliorare i propri processi.

Gli ambiti di applicazioni sono svariati e coprono diverse aree cruciali per la vita aziendale, tra cui le vendite, la gestione di magazzino, la sicurezza e la pianificazione delle strategie di crescita per il futuro.

Per esempio, il tema della sicurezza sul posto di lavoro diventa sempre più fondamentale, così come la protezione delle merci e delle persone che entrano ed escono regolarmente dai propri spazi. Oggi, risulta che uno dei metodi più innovativi per la supervisione agevolata di questi aspetti sono i sistemi di gestione video, che offrono delle funzionalità pienamente integrate di ripresa, salvataggio e archiviazione, analisi dei dati raccolti e individuazione preventiva delle anomalie.

La particolarità è che le aziende non ricercano solamente un meccanismo riconducibile a quello delle telecamere, che si limitano a riprendere quello che succede. Al contrario, oggi un’azienda (così come i piccoli negozi locali) possono beneficiare di strumenti trasversali e innovativi capaci di offrire diverse funzionalità in un’unica soluzione.

Un fenomeno simile si sta verificando anche per gli aspetti di gestione di magazzino, dato che aiuta a fare l’inventario in modo rapido e preciso. La tecnologia, inoltre, viene vista non tanto come un sostituto del lavoro umano, quanto piuttosto come uno strumento integrativo che ne facilita il lavoro e riduce gli errori dovuti a stanchezza, distrazione, noia, oppure un eccesso di dati da valutare.

Inoltre, per quanto riguarda l’aspetto della previsione dei costi e delle strategie per il futuro, tali tecnologie, grazie anche all’ausilio dell’intelligenza artificiale capaci di analizzare una grande mole di dati, potrebbero ridurre le stime errate, come quella per la Torino-Lione che ha avuto un aumento dei costi pari al 127% rispetto alle stime originarie, oltre che uno slittamento della fine dei lavori al 2033.

La maggior parte dei nostri esempi riguarda le grandi aziende, ma lo stesso discorso si può applicare con tranquillità anche ai piccoli commercianti locali. Infatti, sono sempre di più le piccole attività che adottano queste soluzioni digitali per gestire i propri flussi, aumentare la sicurezza all’interno e all’esterno delle proprie aree commerciali e, inoltre, massimizzare la capacità di pianificazione per il futuro.

Una tendenza per i prossimi anni

La cosa certa è che la tecnologia è sempre in costante evoluzione. Sebbene possa giustamente sembrare che stia cambiando troppo in fretta, bisogna anche restare al passo con i cambiamenti, tenere la mente allenata e flessibile a queste mutazioni e restare disponibili a imparare cosa c’è di nuovo. In questo modo, diventa più facile riuscire a gestire la propria attività commerciale.

