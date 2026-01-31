Alla Azimut inaugurato il Seadeck 9, il più grande yacht mai costruito dall’azienda di Avigliana

AVIGLIANA – Venerdì 30 gennaio 2026 passerà alla storia di Azimut di Avigliana, l’iconica azienda piemontese leader mondiale nella produzione di yacht. È stato il giorno dell’inaugurazione del Seadeck 9, il più grande yacht mai costruito nello stabilimento ai piedi delle montagne valsusine, lungo circa 26 metri.

La cerimonia ha coinvolto tutti i lavoratori della della Azimut in una festa , con i due armatori accolti dalla presidente Giovanna Vitelli e dallo lo staff aziendale.

Oggi Azimut dà lavoro a oltre 1.000 persone, confermandosi uno dei pilastri economici della Valsusa. Il 90% della forza lavoro è composto da personale interno, formato e dedicato, che rappresenta il cuore pulsante di un’eccellenza made in Italy.

“Avigliana è un unicum assoluto nel settore nautico – spiega Giovanna Vitelli, Presidente del Gruppo Azimut|Benetti –. Costruire barche sotto le montagne ci ha spinti a innovare continuamente: abbiamo sviluppato soluzioni rivoluzionarie, massimizzato le capacità tecniche e ingegneristiche, e gestito l’intero processo produttivo, dalla fibra di vetro e carbonio alla barca finita. Seadeck 9 è il frutto di cinquant’anni di sfide vinte, di un impegno incessante per rendere possibile l’impossibile2.

Il Seadeck 9 sarà consegnato ai suoi armatori nell’estate 2026 e farà il suo debutto internazionale al Cannes Yachting Festival 2026, dove conquisterà il pubblico con la sua innovazione. Progettato esternamente da Alberto Mancini e internamente da Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Seadeck 9 rappresenta l’evoluzione matura della filosofia della Serie: back to nature.

La Fun Island a poppa si trasforma in un palcoscenico sull’acqua, con terrazze che si susseguono su tre livelli. Una piscina cattura i riflessi del cielo, mentre la piattaforma idraulica si abbassa per abbracciare il mare. Un’area open space di 60 metri quadrati, pensata per essere attraversata, vissuta e condivisa, riporta il concetto di “lifestyle” alla sua essenza autentica: uno spazio che prende vita solo quando è pieno di ospiti, risate e brezza marina.

Fondato da Paolo Vitelli nel 1969, Azimut fa parte del Gruppo Azimut – Benetti che offre una gamma completa di imbarcazioni a motore da 13 a 44 metri, suddivisa in sette Serie: Verve, Atlantis, Magellano, Fly, S, Grande e Seadeck. Con sede principale ad Avigliana, opera in cinque stabilimenti italiani ad Avigliana, Fano, Viareggio, Savona e Varazze e uno in Brasile a Itajaí. Presente in 80 Paesi, conta una rete capillare di centri vendita, assistenza e uffici diretti a Shanghai, Hong Kong, Fort Lauderdale e Itajaí.

