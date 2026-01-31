EconomiaPiemonteTorino
Alla Azimut inaugurato il Seadeck 9, il più grande yacht mai costruito dall’azienda di Avigliana
Inaugurato il più grande yacht mai costruito nello stabilimento ai piedi delle montagne valsusine, lungo circa 26 metri
AVIGLIANA – Venerdì 30 gennaio 2026 passerà alla storia di Azimut di Avigliana, l’iconica azienda piemontese leader mondiale nella produzione di yacht. È stato il giorno dell’inaugurazione del Seadeck 9, il più grande yacht mai costruito nello stabilimento ai piedi delle montagne valsusine, lungo circa 26 metri.
La cerimonia ha coinvolto tutti i lavoratori della della Azimut in una festa , con i due armatori accolti dalla presidente Giovanna Vitelli e dallo lo staff aziendale.
Oggi Azimut dà lavoro a oltre 1.000 persone, confermandosi uno dei pilastri economici della Valsusa. Il 90% della forza lavoro è composto da personale interno, formato e dedicato, che rappresenta il cuore pulsante di un’eccellenza made in Italy.
“Avigliana è un unicum assoluto nel settore nautico – spiega Giovanna Vitelli, Presidente del Gruppo Azimut|Benetti –. Costruire barche sotto le montagne ci ha spinti a innovare continuamente: abbiamo sviluppato soluzioni rivoluzionarie, massimizzato le capacità tecniche e ingegneristiche, e gestito l’intero processo produttivo, dalla fibra di vetro e carbonio alla barca finita. Seadeck 9 è il frutto di cinquant’anni di sfide vinte, di un impegno incessante per rendere possibile l’impossibile2.
Il Seadeck 9 sarà consegnato ai suoi armatori nell’estate 2026 e farà il suo debutto internazionale al Cannes Yachting Festival 2026, dove conquisterà il pubblico con la sua innovazione. Progettato esternamente da Alberto Mancini e internamente da Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Seadeck 9 rappresenta l’evoluzione matura della filosofia della Serie: back to nature.
La Fun Island a poppa si trasforma in un palcoscenico sull’acqua, con terrazze che si susseguono su tre livelli. Una piscina cattura i riflessi del cielo, mentre la piattaforma idraulica si abbassa per abbracciare il mare. Un’area open space di 60 metri quadrati, pensata per essere attraversata, vissuta e condivisa, riporta il concetto di “lifestyle” alla sua essenza autentica: uno spazio che prende vita solo quando è pieno di ospiti, risate e brezza marina.
Fondato da Paolo Vitelli nel 1969, Azimut fa parte del Gruppo Azimut – Benetti che offre una gamma completa di imbarcazioni a motore da 13 a 44 metri, suddivisa in sette Serie: Verve, Atlantis, Magellano, Fly, S, Grande e Seadeck. Con sede principale ad Avigliana, opera in cinque stabilimenti italiani ad Avigliana, Fano, Viareggio, Savona e Varazze e uno in Brasile a Itajaí. Presente in 80 Paesi, conta una rete capillare di centri vendita, assistenza e uffici diretti a Shanghai, Hong Kong, Fort Lauderdale e Itajaí.
