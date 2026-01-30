Seguici su

CittadiniTorino

Manifestazione Askatasuna, i Radicali chiedono che non ci sia violenza nel corteo

Al termine del presidio i partecipanti si sono sdraiati davanti al monumento dedicato alla Dora, componendo con alcune lettere la scritta “non violenza”

Pubblicato

2 secondi fa

il

TORINO – Sit-in in piazza C.L.N. a Torino venerdì 30 gennaio contro ogni forma di violenza, a 24 ore dalla manifestazione nazionale convocata da Askatasuna che porterà in città oltre 15mila attivisti. L’iniziativa è stata promossa da Europa Radicale, Associazione Marco Pannella e Associazione radicale Adelaide Aglietta.

Per approfondire:

Alle 14 i partecipanti si sono riuniti per ribadire un messaggio di nonviolenza e contestare lo slogan della manifestazione, “ci riprenderemo la città”, ritenuto espressione di conflitto. “La violenza genera violenza – hanno spiegato – e nella storia dei Radicali non c’è mai stato spazio per pratiche distruttive, né da parte dello Stato né da chi le giustifica in nome di ideologie o rivoluzioni”.

Al termine del presidio, tra cui anche il consigliere comunale Silvio Viale, i partecipanti si sono sdraiati davanti al monumento dedicato alla Dora, componendo con alcune lettere la scritta “non violenza”, auspicando che la manifestazione si svolga in modo pacifico.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *