CittadiniTorino
Manifestazione Askatasuna, i Radicali chiedono che non ci sia violenza nel corteo
Al termine del presidio i partecipanti si sono sdraiati davanti al monumento dedicato alla Dora, componendo con alcune lettere la scritta “non violenza”
TORINO – Sit-in in piazza C.L.N. a Torino venerdì 30 gennaio contro ogni forma di violenza, a 24 ore dalla manifestazione nazionale convocata da Askatasuna che porterà in città oltre 15mila attivisti. L’iniziativa è stata promossa da Europa Radicale, Associazione Marco Pannella e Associazione radicale Adelaide Aglietta.
