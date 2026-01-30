Manifestazione Askatasuna, i Radicali chiedono che non ci sia violenza nel corteo

Alle 14 i partecipanti si sono riuniti per ribadire un messaggio di nonviolenza e contestare lo slogan della manifestazione, “ci riprenderemo la città”, ritenuto espressione di conflitto. “La violenza genera violenza – hanno spiegato – e nella storia dei Radicali non c’è mai stato spazio per pratiche distruttive, né da parte dello Stato né da chi le giustifica in nome di ideologie o rivoluzioni”.

Al termine del presidio, tra cui anche il consigliere comunale Silvio Viale, i partecipanti si sono sdraiati davanti al monumento dedicato alla Dora, componendo con alcune lettere la scritta “non violenza”, auspicando che la manifestazione si svolga in modo pacifico.