Manifestazione Askatasuna, modifiche alla viabilità e divieti di sosta
La Polizia Locale sarà presente lungo tutto il perimetro per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi durante il passaggio dei manifestanti.
TORINO – Per la manifestazione per Askatasuna in programma a Torino domani, sabato 31 gennaio, saranno previste alcune modifiche alla viabilità.
Le disposizioni potrebbero subire eventuali modifiche o variazioni nelle prossime ore su decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Lungo il percorso saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 10 sabato 31 gennaio fino a cessate esigenze.
A partire dalle ore 14.30 saranno poi previste limitazioni viabili lungo il percorso dei tre cortei che avranno tre distinte partenze dalle stazioni di Porta Susa, di Porta Nuova e da Palazzo Nuovo, per congiungersi in corso Cairoli da dove i manifestanti in un unico corteo convergeranno verso corso Regio Parco, dove terminerà la manifestazione.
Divieti di sosta
Nello specifico, i divieti, attivi dalle ore 10 del mattino e sino a cessate esigenze, saranno istituiti in:
- Corso Regina Margherita lato civico 47 tratto Tarino – Vanchiglia
- Via Sant’Ottavio tratto Regina Margherita – Artisti
- Via Guastalla tratto Regina Margherita – Artisti
- Via Buniva tratto Regina Margherita – Artisti
- Via Giulia di Barolo tratto Regina Margherita – Artisti
- Via Balbo tratto Tarino – Vanchiglia
- Via Santa Giulia tratto Tarino – Vanchiglia
- Piazza Santa Giulia
- Piazza Carlo Felice
- Piazza Paleocapa
- Piazza Lagrange
- Via Lagrange entrambi i lati, tratto Vittorio Emanuele II – Lagrange
- Stazione FS Porta Susa solo lato Bolzano in entrambi i sensi di marcia
- Piazza XVIII Dicembre
- Corso Beccaria
- Corso San Martino entrambi i lati, tratto Beccaria – XVIII Dicembre
- Corso San Maurizio su entrambi i controviali
- Via Roero di Cortanze
- Lungo Dora Firenze entrambi i lati, tratto Verona – Novara
- Corso Novara lato est, tratto Varano – Regio Parco, compreso parcheggio Cimitero Monumentale
- Corso Regio Parco entrambi i lati, tratto Novara – Pindemonte
La mappa ed eventuali aggiornamenti saranno disponibili in homepage sul sito della Città di Torino.
Trasporto pubblico
A partire dalle ore 13.30 i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell’area interessata dal corteo. La metropolitana svolgerà regolare servizio ma saranno chiuse le stazioni metro Porta Susa e Porta Nuova. Su eventuale disposizione delle forze dell’ordine, potranno essere chiuse anche alcune stazioni intermedie.
Per le informazioni di dettaglio si invita a consultare l’avviso sul sito di GTT alla pagina dedicata.
