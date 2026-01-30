Manifestazione Askatasuna, modifiche alla viabilità e divieti di sosta

TORINO – Per la manifestazione per Askatasuna in programma a Torino domani, sabato 31 gennaio, saranno previste alcune modifiche alla viabilità.

Le disposizioni potrebbero subire eventuali modifiche o variazioni nelle prossime ore su decisione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Lungo il percorso saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 10 sabato 31 gennaio fino a cessate esigenze.

A partire dalle ore 14.30 saranno poi previste limitazioni viabili lungo il percorso dei tre cortei che avranno tre distinte partenze dalle stazioni di Porta Susa, di Porta Nuova e da Palazzo Nuovo, per congiungersi in corso Cairoli da dove i manifestanti in un unico corteo convergeranno verso corso Regio Parco, dove terminerà la manifestazione.

La Polizia Locale sarà presente lungo tutto il perimetro per indirizzare i veicoli verso percorsi alternativi durante il passaggio dei manifestanti.

Divieti di sosta

Nello specifico, i divieti, attivi dalle ore 10 del mattino e sino a cessate esigenze, saranno istituiti in:

Corso Regina Margherita lato civico 47 tratto Tarino – Vanchiglia

Via Sant’Ottavio tratto Regina Margherita – Artisti

Via Guastalla tratto Regina Margherita – Artisti

Via Buniva tratto Regina Margherita – Artisti

Via Giulia di Barolo tratto Regina Margherita – Artisti

Via Balbo tratto Tarino – Vanchiglia

Via Santa Giulia tratto Tarino – Vanchiglia

Piazza Santa Giulia

Piazza Carlo Felice

Piazza Paleocapa

Piazza Lagrange

Via Lagrange entrambi i lati, tratto Vittorio Emanuele II – Lagrange

Stazione FS Porta Susa solo lato Bolzano in entrambi i sensi di marcia

Piazza XVIII Dicembre

Corso Beccaria

Corso San Martino entrambi i lati, tratto Beccaria – XVIII Dicembre

Corso San Maurizio su entrambi i controviali

Via Roero di Cortanze

Lungo Dora Firenze entrambi i lati, tratto Verona – Novara

Corso Novara lato est, tratto Varano – Regio Parco, compreso parcheggio Cimitero Monumentale

Corso Regio Parco entrambi i lati, tratto Novara – Pindemonte

La mappa ed eventuali aggiornamenti saranno disponibili in homepage sul sito della Città di Torino.

Trasporto pubblico

A partire dalle ore 13.30 i percorsi di alcune linee del trasporto pubblico subiranno deviazioni nell’area interessata dal corteo. La metropolitana svolgerà regolare servizio ma saranno chiuse le stazioni metro Porta Susa e Porta Nuova. Su eventuale disposizione delle forze dell’ordine, potranno essere chiuse anche alcune stazioni intermedie.

Per le informazioni di dettaglio si invita a consultare l’avviso sul sito di GTT alla pagina dedicata.