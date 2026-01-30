CulturaQuotidiano PiemonteseTorino
Riapre la Biblioteca Civica di Carmagnola dal 3 febbraio: inaugurazione ufficiale il 21 febbraio
L’intervento, dal valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, ha riguardato l’intero edificio
CARMAGNOLA – La Biblioteca civica Rayneri-Berti riaprirà al pubblico martedì 3 febbraio 2026 nella sede storica di via Valobra 102, dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi PNRR nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana del centro storico.
