Riapre la Biblioteca Civica di Carmagnola dal 3 febbraio: inaugurazione ufficiale il 21 febbraio

L’intervento, dal valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, ha riguardato l’intero edificio

3 minuti fa

Foto di Cosimo De Santis

CARMAGNOLA – La Biblioteca civica Rayneri-Berti riaprirà al pubblico martedì 3 febbraio 2026 nella sede storica di via Valobra 102, dopo un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi PNRR nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana del centro storico.

Per approfondire:

Restyling da 1,3 milioni di euro

L’intervento, dal valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, ha riguardato l’intero edificio: rinnovati gli impianti, sostituiti i serramenti, recuperato il sottotetto e valorizzati elementi architettonici storici, come gli stucchi del portale di accesso. Ampliati anche gli spazi per lettura e studio e ripristinata l’emeroteca al piano terra.

Inaugurazione ufficiale il 21 febbraio

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 21 febbraio alle 11, alla presenza delle autorità cittadine. Saranno presentate anche la nuova sala studio al terzo piano e il sollevatore per persone con disabilità, realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Martoglio nell’ambito del progetto “Carmagnola Città Accessibile”.

Orari e servizi

Da martedì 3 febbraio saranno attivi il servizio di prestito e la nuova aula studio con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30. Con la riapertura della sede storica chiuderanno il punto prestito e l’aula studio al Museo civico di Storia naturale, mentre resterà attivo il box restituzioni in municipio.

