Riapre la Biblioteca Civica di Carmagnola dal 3 febbraio: inaugurazione ufficiale il 21 febbraio

Restyling da 1,3 milioni di euro

L’intervento, dal valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro, ha riguardato l’intero edificio: rinnovati gli impianti, sostituiti i serramenti, recuperato il sottotetto e valorizzati elementi architettonici storici, come gli stucchi del portale di accesso. Ampliati anche gli spazi per lettura e studio e ripristinata l’emeroteca al piano terra.

Inaugurazione ufficiale il 21 febbraio

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 21 febbraio alle 11, alla presenza delle autorità cittadine. Saranno presentate anche la nuova sala studio al terzo piano e il sollevatore per persone con disabilità, realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione Martoglio nell’ambito del progetto “Carmagnola Città Accessibile”.

Orari e servizi

Da martedì 3 febbraio saranno attivi il servizio di prestito e la nuova aula studio con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30. Con la riapertura della sede storica chiuderanno il punto prestito e l’aula studio al Museo civico di Storia naturale, mentre resterà attivo il box restituzioni in municipio.