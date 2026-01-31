È stato riaperto il Colle della Maddalena, era stato chiuso a causa della neve

CUNEO – Martedì 27 gennaio, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” era stata chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). La decisione di Anas era arrivata sulla base del Bollettino di Allerta n. 28/2026 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportavano precipitazioni nevose in intensificazione nel Cuneese. Territorio infatti particolarmente interessato dalle nevicate.

Anas fa ora sapere che la statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera e il confine di Stato è stata riaperta al traffico.

