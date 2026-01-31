Seguici su

CittadiniCuneoTrasporti

È stato riaperto il Colle della Maddalena, era stato chiuso a causa della neve

La statale era stata chiusa per precipitazioni nevose in intensificazione nel Cuneese

Pubblicato

1 minuto fa

il

CUNEO – Martedì 27 gennaio, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” era stata chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). La decisione di Anas era arrivata sulla base del Bollettino di Allerta n. 28/2026 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportavano precipitazioni nevose in intensificazione nel Cuneese. Territorio infatti particolarmente interessato dalle nevicate.

Per approfondire:

Anas fa ora sapere che la statale 21 “del Colle della Maddalena” tra Argentera e il confine di Stato è stata riaperta al traffico.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *