Nevicate abbondanti e scarsa visibilità: in Piemonte il pericolo valanghe è 3-Marcato

TORINO – Come avevamo ampiamente annunciato, alcuni giorni fa la neve è tornata a cadere copiosa sul Piemonte, in particolare su Cuneese, Astigiano, Alessandrino e Torinese. Paesaggi mozzafiato certo, ma anche disagi, e per il Cuneese – territorio particolarmente colpito dalle abbondanti nevicate – anche un innalzamento del rischio valanghe.

Gennaio, come riporta Arpa Piemonte, si chiude infatti con un buon innevamento su tutto il Piemonte con spessori superiori alla media del periodo (2001-2020) sui settori di Cuneese, Torinese e Biellese. Nel nord Piemonte e Appennini lo spessore di neve al suolo risulta invece nella media.

A inizio settimana l’intero arco alpino piemontese è stato interessato da nevicate con quota neve che si è portata sulle zone di pianura soprattutto sul Cuneese, dove le precipitazioni sono state ancora una volta più abbondanti.

Il vento ha rimaneggiato la neve fresca creando accumuli rilevanti nelle zone di cresta e nei cambi di pendenza oltre il limite del bosco. Il grado di pericolo si mantiene quindi 3-Marcato in quota su tutti i settori e, soprattutto sabato, la scarsa visibilità renderà difficile individuare i luoghi pericolosi. Arpa Piemonte raccomanda quindi una prudente scelta dell’itinerario.

Foto di repertorio

