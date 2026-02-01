Cuneo sconfitta a Trento: Itas Trentino vince 3-0

TORINO – Oggi, domenica 1 febbraio, la MA S. Bernardo Cuneo è stata ospite dell’Itas Trentino alla BTS Arena per il 19° turno di campionato.

La partita si è conclusa con una netta vittoria dei padroni di casa: 3 set a 0. I punteggi dei singoli set sono stati 25-16, 26-24 e 25-20.

Cuneo, con qualche acciacco di troppo, non riesce ad impensierire troppo i trentini. Nonostante qualche buona azione, i piemontesi non hanno trovato continuità, mentre Trentino ha mantenuto sempre il controllo del gioco.

Risultato finale: Itas Trentino vs MA Acqua S. Bernardo Cuneo 3-0 (25-16/26-24/25-20)

