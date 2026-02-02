Per la neve in arrivo nella notte, chiuse le scuole a Mondovì

MONDOVI’ – Il Comune di Mondovì ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per domani, martedì 3 febbraio, a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Restano esclusi dal provvedimento i servizi per l’infanzia 0-3 anni e le attività universitarie, che si svolgeranno regolarmente.

La decisione è legata alle previsioni di nevicate nelle prime ore del mattino, con possibili gelate e difficoltà alla viabilità, soprattutto nelle vallate da cui proviene una parte consistente degli studenti pendolari. A pesare anche la concentrazione degli istituti nella zona di Piazza, area particolarmente sensibile in caso di maltempo. Il Comune invita cittadini e famiglie a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

