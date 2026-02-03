Grondona, i carabinieri intervengono a casa di un anziano impossibilitato a fare ossigenoterapia per la nevicata

GRONDONA – La nevicata che ha interessato il Basso Alessandrino e la Valle Spinti ha provocato rallentamenti alla viabilità e difficoltà nei collegamenti, con ripercussioni anche sui servizi di assistenza domiciliare. A Grondona, un uomo di 85 anni, affetto da patologie polmonari e sottoposto a ossigenoterapia, è rimasto temporaneamente senza supporto a causa dell’impossibilità della badante di raggiungere la sua abitazione, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale.

L’anziano, non in grado di montare autonomamente le apparecchiature necessarie per la terapia, ha contattato la Stazione dei Carabinieri. Una pattuglia ha raggiunto l’abitazione, situata in una zona isolata della valle, nonostante le difficili condizioni delle strade.

I militari hanno verificato lo stato di salute dell’uomo, accertando che non vi fossero crisi respiratorie in atto, e hanno provveduto al collegamento delle bombole di ossigeno al respiratore elettrico, consentendogli di avviare regolarmente il trattamento. Sono rimasti sul posto per tutta la durata della seduta, assicurandosi della stabilità delle condizioni.

Al termine dell’intervento, i Carabinieri hanno lasciato l’abitazione dopo aver verificato che non vi fossero ulteriori necessità immediate. L’episodio rientra tra gli interventi di supporto alla popolazione svolti in situazioni di emergenza legate al maltempo.

