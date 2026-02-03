Mercato auto italiano in crescita a gennaio, molto bene Stellantis: +12% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2025

TORINO – In Italia dati positivi per il mercato auto a gennaio: crescita delle immatricolazioni del 6.2% rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato risente dell’effetto degli incentivi per le auto elettriche prenotati nel mese di ottobre e che stanno progressivamente generando immatricolazioni di auto nuove. Numeri ancora più soddisfacenti per Stellantis: il marchio ha doppiato il mercato registrando un +12% sul gennaio 2025.

In particolare, nella classifica delle auto più vendute, Stellantis schiera quattro modelli nelle prime quattro posizioni. In testa c’è infatti la Fiat Pandina (con 13 394 immatricolazioni), seguita dalla Jeep Avenger (5133), al terzo posto c’è Citroën C3 (3576) e al quarto la Fiat Grande Panda (3299). Nel solo mercato delle vetture, Fiat chiude gennaio al vertice con 19 110 immatricolazioni e una quota del 13,4%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto al 2025.

Tra i brand emergenti, da segnalare Byd che conquista il 2,5% di quota di mercato – era allo 0,62% un anno fa – e MG (Saic Motors) che consolida il 3% sul mercato italiano.

