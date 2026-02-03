Proclamato sciopero allo stabilimento Rana di Moretta: contestate sicurezza e organizzazione del lavoro

MORETTA – Nuove tensioni sindacali allo stabilimento “Giovanni Rana” di Moretta (CN). Primo tema sotto osservazione, quello della sicurezza sul lavoro: «Nei giorni scorsi» – spiegano i sindacati in una nota – «all’interno dello stabilimento si sono verificati due infortuni, che si aggiungono ai due gravi infortuni avvenuti nel corso del 2025. È ormai evidente che non si tratta di episodi isolati, ma di una situazione strutturale che richiede interventi immediati, seri e concreti da parte dell’azienda».

Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, insieme a Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil, inoltre, segnalano una serie di criticità che riguardano non solo la sicurezza, ma anche l’organizzazione del lavoro. Tra i punti evidenziati figurano alcuni inquadramenti professionali ritenuti non corretti, il ricorso diffuso a contratti di somministrazione e staff leasing e una crescita dell’organico non accompagnata, a loro avviso, da adeguati investimenti nelle infrastrutture.

Alla luce di queste problematiche, i sindacati hanno proclamato un’ora di sciopero in uscita su tutti e tre i turni, dal 4 al 13 febbraio, oltre al blocco di straordinari e flessibilità nelle giornate di sabato 7 e 14 febbraio.

L’obiettivo è sollecitare risposte concrete da parte dell’azienda sulle questioni aperte.

