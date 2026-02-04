Chieri ’76 batte Bielsko-Biala ed è ai quarti di Coppa Cev

TORINO – Ancora un’ottima prova al pala Gianni Asti di Torino per le ragazze della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che hanno battuto nettamente il BKS Bostik Bielsko-Biala conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Coppa Cev.

Pur con quattro titolari a riposo, le biancoblù hanno chiuso 3-0, impiegando appena 42 minuti per aggiudicarsi i due set mancanti.

Il primo set ha seguito la scia dell’andata, senza storia: Chieri ha dominato con autorità, chiudendo 25-13. La seconda frazione è stata più combattuta; da 11-9 le padrone di casa hanno difeso con determinazione un vantaggio esiguo, conquistando il set per 25-20. Il terzo set ha regalato le emozioni più forti: Chieri è stata in svantaggio fino al 17-21, prima di piazzare un filotto di 8 punti consecutivi che ha ribaltato la situazione e permesso di chiudere 25-21.

Protagonista della serata è stata Bah, trascinatrice della squadra con 16 punti e premiata come MVP. In doppia cifra anche Dambrink, autore di 13 punti.

Nei quarti di finale, Chieri affronterà un’altra squadra polacca, la PGE Grot Budowlani Łódź, scesa in Coppa CEV dopo il terzo posto nel girone B della Champions League. Un test certamente più impegnativo, ma dopo questa prova di forza le biancoblù sembrano pronte a continuare la loro corsa europea.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-BKS Bostik Bielsko-Biala 3-0 (25-13; 25-20; 25-21)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Dambrink 13, Cekulaev 3, Alberti 7, Bah 16, Degradi 5; Spirito (L): Antunovic 3, Nemeth 1, Ferrarini 5. Bonafede (2L). N. e. Gray, Dervisaj, Nervini, All. Negro.

BKS BOSTIK BIELSKO-BIALA: Michalewicz 1, Laak 3, Gryka 4, Abramajtys 7, Kecman 2, Bozoki-Szedmak 2; Adamek (L); Nowakowska 9, Orzylowska 3, Borowczak 2, Podlaska 6, Suska (2L). N. e. Szewczyk. All. Piekarczyk; 2° Sufa.

